Basel: Für das Opfer kam jede Hilfe zu spät

Der Fall schlug in Basel hohe Wellen. Das Areal war damals dank einer Zwischennutzung ein belebter Ausgangsort im Sommer. Der Mann aus Zürich war dort auf einer Party und wollte in den frühen Morgenstunden zusammen mit drei Bekannten in die Innenstadt zurückkehren. Dabei trafen die vier auf eine andere Gruppe, die auf dem Lysbüchel-Areal einen Flohmarkt veranstaltete. Es kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem der drei Begleiter und einem 27-jährigen Mann, wie die Staatsanwaltschaft festhält. Der kampfsporterfahrene 1.90 Meter große und 100 Kilogramm schwere Beschuldigte mischte sich in den Streit ein und stach mit einem Klappmesser auf den 27-Jährigen ein, wie es in der Anklageschrift heißt.

Anschließend flüchtete er. Für den niedergestochenen Mann kam jede Hilfe zu spät – er starb nach hohem Blutverlust. Die Polizei erwischte den mutmaßlichen Täter kurze Zeit später in der Nähe des Areals.