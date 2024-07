Basel: Für ein perfekte Hörerlebnis

Blitz-Donner-Effekt

Strebel, der auf eine lange Laufbahn als Musiker und Toningenieur blicken kann, strahlt Ruhe und Gelassenheit aus. Die braucht es auch, wenn mal etwas nicht glatt läuft und technische Probleme für Alarmstimmung sorgen. So sei es einmal zu einem Kabelbruch an einem Sender gekommen, den man schnell lokalisieren konnte.

Eine weitere Herausforderung ist der Blitz-Donner-Effekt und die Tatsache, dass in der Arena ein Radius von 270 Grad beschallt werden muss. Bei vielen Konzerten ist es üblich, dass der Ton frontal von einer Lautsprecherwand kommt. „Aber hier müssen alle Instrumente auf demselben Schlag sein“, erklärt der weltweit gefragte Sounddesigner, der auch viele international namhafte Musical- und Filmmusikaufnahmen gemacht hat. Denn auch auch wer sich 30 oder 40 Meter entfernt befindet, dürfe keine Verzögerung in der Tonwiedergabe aufgrund der räumlichen Gegebenheiten erfahren. Hier hilft ein spezielles Audiosystem aus England, das die verschiedenen Tonlaufzeiten berechnet. Erstmals habe er die Technik bei Musicalproduktionen verwendet. „Dann war schnell klar, dass wir das auch in Basel brauchen.“

Das Festival sei in der Tattoo-Szene eine große Nummer in Sachen Licht und Beschallung, schwärmt der 72-Jährige. Und: „Es sind so fantastische Musiker hier. Wenn wir so gut werden wie sie, können wir zufrieden sein.“