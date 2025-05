Basel: Für den Eurovision Song Contest um die halbe Welt geflogen

„Fuck Israel“ und Free Palestine“ haben Unbekannte an die begehbare Großskulptur „Lightning Symphony“ gesprayt. Foto: Michael Werndorff

Schauplatzwechsel: Vor der Halle sind an einem der ESC-Höhepunkte, der Großskulptur „Lightning Symphony“ der Künstlerin Claudia Comte Pro-Palästina-Schmierereien aufgetaucht. Wo ESC-Fans und Passanten das Kunstwerk fotografieren oder sich für Selfies in Szene setzen, haben Unbekannte „Fuck Israel“ und „Free Palestine“ gesprayt. Mit Putzmaterial sind Mitarbeiter der Stadt angerückt, um die Graffiti zu entfernen. Andernorts sollen Graffiti Farbe in die Stadt bringen. Am Eingang zur Eurovision Street ist an jenem Samstagmittag das Künstlerkollektiv „ÜBR“ am Werk, das die Fassade eines der Häuser in der Steinenvorstadt mit einem orangefarbenen Sonnenuntergang über den Rheinufer versieht. Die Arbeiten finden unter den interessierten Blicken zahlreicher Passanten statt, die zuvor Anti-Terror-Sperren und eine starke Polizeipräsenz passieren mussten, um in die Eurovision Street zu gelangen. Diese führt zum Barfüßerplatz, wo die ganze Woche über Bands auftreten werden.

Wer in die Eurovision Street will, muss Anti-Terror-Sperren und ein großes Polizeiaufgebot passieren. Foto: Michael Werndorff

Das große Polizeiaufgebot in der Stadt am Rheinknie ist allgegenwärtig: Rund 3000 Polizisten aus der gesamten Schweiz sorgen in der Stadt am Rheinknie für Sicherheit. Beide Basler Polizeien spannen zusammen, wie es dieser Tage bei einer Medienkonferenz hieß. Er gehe von einem erfolgreichen Einsatz aus, sagte dabei Thomas Würgler, interimistischer Basler Polizeikommandant. Denn: Die Polizei hätte Erfahrung mit Großanlässen in einem spannungsgeladenen Umfeld wie etwa beim Zionistenkongress, der im Jahr 2022 in Basel stattfand. „Die weltpolitische Lage ist komplex. Wir können sie nicht beeinflussen, aber adäquat darauf reagieren.“

Vielerorts kein Durchkommen

Am Samstag vor der offiziellen Eröffnung des ESC ist in der Stadt vielerorts kein Durchkommen für den Individualverkehr. Die Polizei ermahnt Velofahrer abzusteigen und ihren Drahtesel durch die Sicherheitszonen zu schieben. „Ich fühle mich sicher, die Behörden haben bestimmt alles mögliche unternommen, damit es zu keinen Zwischenfällen kommt“, meint der Elsässer Michel Schmidt im Gespräch mit unserer Zeitung. „Ohne das große Polizeiaufgebot wäre es aber sicher schöner“, räumt er ein.