Basel: Für ein besseres Angebot in Bus und Tram

Auch in Basel führen Engpässe beim Fahrpersonal zu Ausfällen, wie BVB-Direktor Bruno Stehrenberger jetzt an einer Medienkonferenz sagte. Im Durchschnitt würden zwei bis drei von 100 Fahrten mit dem Tram oder Bus ausfallen. Im laufenden Jahr seien die Monate August und September mit rund 3,3 Prozent an Ausfällen am meisten betroffen gewesen, sagte Milan Sedlacek, Leiter Verkehr. In den Monaten Januar, Mai und Juni sei es indes kaum zu Ausfällen gekommen.

Die hohe Anzahl an Ausfällen in den Sommermonaten habe zwei Gründe, so Sedlacek. So habe sich die Auslieferung der neuen Elektrobusse und damit auch die auf Anfang Jahr geplante Umschulung verzögert. Die Schulungen seien dann in die beliebten Ferienmonate August und September gefallen. Dazu gekommen sei, dass die Umfahrung der gesperrten Margarethenbrücke personalintensiv war. Die BVB-Verantwortlichen geben sich aber zuversichtlich, dass sie die Situation im Fahrdienst ohne eine Ausdünnung des Fahrplans in den Griff bekommen. Man setze auf einen vermehrten Einsatz von nicht im Fahrdienst tätigen, aber mit einer Fahrerlaubnis ausgestatteten Mitarbeiter sowie Pensionierten. Außerdem befänden sich 82 Personen in der Fahrschule für Tram und Bus. Auf den Fahrplanwechsel wollen die BVB ihr Angebot für Freitag- und Samstagnacht ausbauen. Die BVB hätten in den Nachtstunden an den Wochenenden einen Nachholbedarf, sagte Stehrenberger.