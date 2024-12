Basel: Für ein Dach über dem Kopf

Für Wohnungslose

Das Programm richtet sich an obdach- und wohnungslose Menschen ab 18 Jahren, die seit mindestens zwei Jahren im Kanton Basel-Stadt wohnen. Sie leiden häufig an komplexen psychischen Problemen wie auch an Suchterkrankungen.

Sie konnten durch die bestehenden Angebote nicht erreicht werden oder haben diese erfolglos durchlaufen, wie es in der Mitteilung heißt. „Housing First“ verfolgt daher einen neuen Ansatz: Anstatt dass Obdachlose eine Reihe von Bedingungen zu erfüllen haben, erhalten sie unmittelbar Zugang zu einer eigenen Wohnung.