Basel Für ein sicheres Badevergnügen

Vom Rheinufer beim Schaffhauserrheinweg 93 bis zum Ziel auf der Höhe Leuengasse und Johanniterbrücke führt die Strecke, welche an diesem Tag geschwommen werden soll. Organisiert wird das Rheinschwimmen wie in der Vergangenheit von der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft (SLRG), Sektion Basel, die auch wieder mit zahlreichen Helfern vor Ort sein wird. „Es ist ein sportlicher Plauschanlass, bei dem sich jeder sichere Schwimmer in die Fluten von Vater Rhein wagen darf. Dank der Unterstützung durch die Behörden und befreundete Organisationen wird für die Sicherheit der Teilnehmer gesorgt“, heißt es auf der Internetseite der SLRG.

Begeisterte Schwimmer

Viele können das Startzeichen mit dem traditionellen Böllerschuss kaum erwarten, stürzen sich frühzeitig in den Rhein und schwimmen entlang der Kleinbasler Uferseite Richtung Ziel. Einige von ihnen sind begeisterte Rheinschwimmer, andere wagen sich nur dann ins Naturgewässer, wenn sie ein von den Organisatoren breit aufgestellte Sicherheitsmaßnahmen um sich wissen. „Die Hauptsache ist, dass alle Spaß daran haben“, betonen die Organisatoren. Gut zu wissen: Der gesamte Zug an Schwimmenden wird von Rettungsschwimmern begleitet. Ebenso sind auf dem Rhein Boote der Rheinpolizei und der Wasserfahrvereine im Einsatz, und ein Sanitätsdienst steht bereit. Alle wesentlichen Stellen im Sicherheitsaufgebot sind durch Funk miteinander verbunden und stehen in Funkverbindungen mit dem Notfalldienst.