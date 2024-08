Basel: Für eine blühende Zukunft im Dreiland

Mit dem Setzen eines Quittenbaums als Symbol für Fruchtbarkeit haben Vertreter von Politik und Wirtschaft die Wichtigkeit der Beziehungen der Schweiz mit Europa und die Prosperität der Region betont. Im Rahmen des vierten Europadialogs am Mittwoch in Basel, an dem auch Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut teilnahm, appellierten die Teilnehmer an Bern und Brüssel, die laufenden Verhandlungen zur Sicherung der bilateralen Abkommen schnell abzuschließen.