Basel Für eine Region der guten Nachbarn

Als eines der politischen Gremien des Eurodistricts war der Districtsrat an der Erarbeitung der Strategie 2030 beteiligt. In der Plenarversammlung stellte Pia Gerzmann, Referentin für Projekte, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen, den Mitgliedern des Gremiums die Endfassung der Strategie 2030 vor. In seiner neuen Strategie definiert der TEB die Schwerpunktbereiche, in denen er in Zukunft wirken will: als Austauschplattform, als Förderer von Begegnungen in der Bevölkerung, als Interessenvertreter der Mitglieder in grenzüberschreitenden Belangen, und als Initiator und Koordinator von Projekten will der TEB die Zusammenarbeit über Grenzen hinweg im Dreiland stärken.

„Erfolgreich können wir dabei nur sein, wenn wir die neue Tatkraft und Beharrlichkeit an den Tag legen – und beim TEB-Vorstand sowie Verantwortlichen in der Exekutive unserer Gebietskörperschaften auf offene Türen und offene Ohren stoßen“, erklärte der neue Präsident. Und weiter „Die zweite große Priorität sollte nach meiner Ansicht sein, dass wir es schaffen, unsere gemeinsame Wirtschafts- und Arbeitsmarktregion noch mehr auch zu einem gemeinsamen Lebensraum zu machen, in dem die Menschen nicht nur nebeneinander, sondern auch miteinander leben. Deswegen ist es so wichtig, Schüler- Kultur- und Sport-Austausche zu fördern.“