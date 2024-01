Basel: Für eine stabile Lösung mit Europa

Jahrelange Unsicherheit

Nach jahrelanger Unsicherheit liege nun endlich eine stabile Lösung mit der EU wieder in Griffweite, kommentiert die Handelskammer beider Basel (HKBB) das Vorliegen des Entwurfs für ein Verhandlungsmandat.

„Für die Unternehmen der Region Basel ist es entscheidend, dass wir wieder Rechtssicherheit im Handel mit der EU haben. Denn mehr als die Hälfte unseres Exports geht in den EU-Binnenmarkt“, erklärt HKBB-Präsidentin Elisabeth Schneider-Schneiter. Auch Forscher können laut HKBB etwas aufatmen. Bereits ab 2024 sollen sie schrittweise wieder an den EU-Forschungsprogrammen teilnehmen können. Dies sei für den Innovationsstandort der Region Basel ein wichtiges Zeichen. Die Ausgangslage für einen erfolgreichen Verhandlungsabschluss sei schon lange nicht mehr so gut. In zahlreichen Sondierungsgesprächen konnten die Schweiz und die EU die strittigsten Punkte klären, wie aus dem Schreiben der Handelskammer hervorgeht. Auch innenpolitisch sei die Lage im Vergleich zum Rahmenabkommen vor drei Jahren vielversprechender. In den Bereichen Personenfreizügigkeit und Lohnschutz hätten sich beide Seiten über Ausnahmen verständigt, und auch die Kantone unterstützten einen schnellen Verhandlungsbeginn. Aber das Ergebnis ist laut HKBB noch nicht in trockenen Tüchern: „Wir erwarten, dass nun sämtliche Akteure die Verhandlungen unterstützen und nicht mit zusätzlichen Forderungen behindern. Vom Bundesrat fordern wir, dass er Führungsstärke zeigt und die erzielten Verhandlungsergebnisse selbstbewusst vertritt“, betont HKBB-Direktor Martin Dätwyler.