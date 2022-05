Basel Für eine stärkere Zusammenarbeit

So fordern Basel-Stadt und Baden-Württemberg in einem gemeinsamen Appell an die Regierungen in der Schweiz und Deutschland sowie an die Europäische Kommission, eine zeitnahe Lösung für die Vollassoziierung der Schweiz am Forschungsprogramm Horizon Europe. Er werde sich beim Gespräch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dafür einsetzen, dass die Schweiz wieder voll assoziiertes Mitglied bei Horizon Europe werde, sagte Kretschmann vor den Medien im Rathaus. „Es ist im Eigeninteresse des EU-Forschungsstandorts, dass wir weiterhin zusammenarbeiten, zumal wir uns in einem globalen Forschungswettbewerb befinden.“