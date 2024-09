Basel: Für einen attraktiven Pharmastandort

In der modernen, hinter Glaswänden geschützten Anlage werden 30 Proben am Tag analysiert, nach 24 Stunden liegen die Resultate vor. Von dieser Eingangshalle aus werden die drei übrigen Gebäude erschlossen, die wie beide Roche-Türme aus der Feder der Architekten Herzog & de Meuron stammen. Helle und mit Licht durchflutete Räume, Materialien wie Holz, Glas, Teppiche aus alten Fischernetzen und auch Pflanzen oder Videoprojektionen mit simulierten Wäldern und Vogelgezwitscher sorgen für eine angenehme Aufenthalts- und Arbeitsatmosphäre. Seien Labors früher versteckt im Keller oder am Ende der Gebäudegänge untergebracht gewesen, habe sich mittlerweile ein Wandel durchgesetzt. Durch die Architektur habe man kurze Wege geschaffen, die einen schnellen und regen Austausch zwischen den Forschern erlauben und so die Innovation förderten, erklärte Erismann im Rahmen der Eröffnung am Dienstag (wir berichteten).

In den vielen Laboren sollen neue „Blockbuster“ entwickelt werden, also Medikamente, die später einmal zu Milliardenumsätzen und hohen Einnahmen führen sollen. In Basel wird an Therapien zu schwerwiegenden Krankheiten geforscht, für die noch keine richtige Lösung auf dem Markt vorhanden ist, sagt der Standortleiter. Geforscht wird unter anderem in den Bereichen Augenheilkunde, Neurowissenschaften, Infektions- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie in der Onkologie. Stolze 1,2 Milliarden Franken hat der Pharmariese investiert, um eine hochmoderne Forschungsinfrastruktur an der Grenzacherstraße zu konzentrieren. Der Kosten- und Zeitrahmen ist trotz der Coronapandemie eingehalten worden. Die neuen Hochhäuser sind jeweils in Einheiten von drei Stockwerken unterteilt, was laut Roche kleinere Forschungsbiotope von je etwa 140 Wissenschaftlern aus verschiedenen Disziplinen schafft. Während sich in Bau 5 primär Büros befinden, ist im mit vier Etagen kleinsten Bau 4 ein Auditorium für 200 Personen untergebracht.