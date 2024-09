Basel: Für einen besseren Schutz der Zugpferde

Die Chaisen genannten Pferdekutschen an der Fasnacht werden für die Ausgabe 2025 zu einen geschlossenen Zug zusammengefasst. Damit will das Basler Fasnachts-Comité auf die rückläufige Anzahl der entsprechenden Einheiten reagieren und die Zugpferde besser schützen, wie es am Montag mitteilte. Die verbleibenden Chaisen würden am Cortège genannten Umzug neu alle hintereinander verkehren, heißt es. Start ist in der Aeschenvorstadt auf der äußeren Route, sodass die Pferde den abfallenden und deshalb für Pferde kritischen Steinenberg nicht passieren müssten.