Basel: Für fossilfreie Zukunft am Ball bleiben

Die Handelskammer beider Basel (HKBB) begrüßt die vom Bundesrat verabschiedete nationale Wasserstoffstrategie als wichtigen Schritt für eine fossilfreie Energiezukunft. Insbesondere für die Wirtschaftsregion Basel mit ihrer starken Industrie- und Logistikbasis biete die Strategie erhebliche Chancen, um die Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit zu fördern. Nun liege es am Bund, den rechtlichen Rahmen für eine Schweizer Wasserstoffwirtschaft zu schaffen, und an den Kantonen, eigene Wasserstoffstrategien zu entwickeln, schreibt die HKBB in ihrer Mitteilung. „Endlich ist sie da: Die Strategie schafft die notwendigen Grundlagen, um Wasserstoff als zukunftsweisenden Energieträger in der Schweiz zu etablieren“, wird HKBB-Direktor Martin Dätwyler zitiert.