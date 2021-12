Basel Für Grenzgänger ändert sich wenig

Es gibt laut Schick zwar Ausnahmen von der grundsätzlichen Nachweispflicht. Diese fallen aber im Alltag nicht ins Gewicht. So sind das so genannte Transportpersonal, also etwa Busfahrer einer grenzüberschreitenden Buslinie, sowie die offizielle Delegation eines anderen Landes bei der Einreise nach Deutschland von der Nachweispflicht befreit.

Für Ungeimpfte stellt sich die Situation etwas anders dar, da hier bei der Einreise nach Deutschland die Quarantäneregeln greifen. Allerdings gibt es auch hier eine Ausnahmeregelung im kleinen Grenzverkehr. Wer also mehrmals in der Woche aus beruflichen oder schulischen Gründen in die Schweiz und wieder nach Deutschland geht, der muss lediglich zweimal in der Woche ein negatives Testergebnis vorweisen.

Einreiseregeln der Schweiz

Zugleich verschärft auch die Schweiz nach dem bedrohlichen Anstieg der Corona-Infektionen die Maßnahmen für die Einreise. So müssen Einreisende seit Samstag, 4. Dezember, einen negativen PCR-Test vorlegen. Dies gilt auch für Genesene und Geimpfte, wie die Regierung am Freitag beschloss. Zudem muss ein zweiter Test, PCR- oder Antigen-Schnelltest, zwischen dem vierten und dem siebten Tag nach der Einreise gemacht werden.

Aber: Einreisende aus Baden-Württemberg und Bayern werden von keiner dieser Regeln berührt. Diese können sich als Geimpfte ohne Test auch länger als 24 Stunden in der Schweiz aufhalten. „Es ist in der derzeitigen Corona-Situation schwer vorstellbar, dass jemand für fünf Tage einen Skiurlaub in der Schweiz verbringt“, sagt Schick. Aber grundsätzlich sei dies problemlos möglich.

Diese Regelung beinhaltet durchaus ein „ordentliches Spannungsverhältnis“, wie Schick und sein Kollege Marc Borer, Schweizer Referent bei Infobest Palmrain, sich einig sind. „Jemand, der aus Stuttgart oder München in die Schweiz einreist, muss sich nicht testen lassen, aber jemand aus Frankfurt schon“, nennt Schick ein Beispiel. Schick geht davon aus, dass die jetzt bestehenden Regeln mindestens bis Weihnachten gelten werden, selbst wenn noch im Detail nachgefeilt werden sollte. Näheres unter www.infobest.eu