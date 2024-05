In Betrieb gehen soll das Teilstück aber erst 2027 mit einem ersten Gleis, das zweite folgt 2029. Grund ist die dafür nötige Erneuerung des Stellwerks im Badischen Bahnhof, die für 2026 vorgesehen ist. Um die Lasten des künftigen Zugverkehrs in stabile Bodenschichten ableiten zu können, setzt die Deutsche Bahn die sogenannte Tiefgründung ein. Hierbei werden 34 Betonbohrpfähle mit einem Durchmesser von 1,8 Metern bis zu 38 Meter tief in den Boden eingelassen.

Die Pfähle tragen anschließend die fünf Pfeilerpaare der Brücke. Baubeginn im Wiesekorridor war mit der Tiefgründung im August 2023, diesen März startete der Überbau. Für Dezember ist laut Deutscher Bahn der Einbau der Schallschutzwand West vorgesehen.