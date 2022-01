Basel Für nachvollziehbare Corona-Regeln

Basel (sda). Thomas Steffen geht mit fast 61 Jahren frühzeitig in Pension. Am 6. Januar hat er seinen letzten Arbeitstag und widmet sich danach eigenen Projekten. Er gehe angesichts der aktuellen Lage mit einem beunruhigenden Gefühl, so Steffen.

Als er sich vergangenen März zu diesem Schritt entschieden habe, sei er davon ausgegangen, dass die Pandemie im Januar größtenteils vorbei sein werde. „Wie so oft bei Pandemien kommt es anders. Wir stehen in den nächsten Wochen vor einer großen Herausforderung“, sagte Steffen. Zugleich gebe es die Hoffnung, dass man mit der Omikron-Variante vielleicht in die endemische Phase der Pandemie komme.