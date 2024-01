Basel: Für offene Märkte und moderate Steuern

Was braucht es in der Wirtschaft, um erfolgreich zu sein? Dieser Frage ist Elisabeth Schneider-Schneiter, Präsidentin der Handelskammer beider Basel (HKBB), am Neujahrsempfang der Handelskammer beider Basel nachgegangen. Mehr als 700 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Diplomatie folgten der Einladung am Montagabend. Die Bedürfnisse der Wirtschaft beschrieben zuvor Unternehmen in einem Kurzvideo mit HKBB-Direktor Martin Dätwyler.