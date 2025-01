Basel: Für stabile Beziehungen mit der EU

Mehr als 700 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Stadtgesellschaft haben am Neujahrsempfang der Handelskammer beider Basel auf ein erfolgreiches Wirtschaftsjahr angestoßen. In einer Welt, in der die geopolitischen Blöcke wachsen, forderte Handelskammer-Präsidentin Elisabeth Schneider-Schneiter dazu auf, Konsensfähigkeit und Kompromissbereitschaft zu zeigen und die Klein-, aber Feinheit der Schweizer Volkswirtschaft weiterhin auf Weltformat zu bringen.