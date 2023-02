Basel Für strengere Vorschriften

Die sogenannten Hybridkatzen werden in den vergangenen Jahren immer beliebter, wie der Schweizer Tierschutz (STS) schreibt. Sie entstehen aus der erzwungenen Paarung von Hauskatzen mit verschiedenen wilden Arten. Dabei erleidet das Weibchen - meist eine Hauskatze – oft Stress, Schmerz und Verletzungen, weil der Kater sich sowohl im Verhalten als auch in der Körpergröße stark vom Weibchen unterscheidet. Nach Angaben des STS sind auch Tragzeit und Wurf von Komplikationen begleitet. Die häufigste derart gekreuzte Katze in der Schweiz ist die Bengalkatze, die aus einer asiatischen Wildkatzenart stammt. Allein in den vergangenen vier Jahren verdoppelte sich der Bestand. Derzeit leben in der Schweiz rund 12 500 registrierte Bengalkatzen. 2022 wurden knapp 400 von ihnen importiert. Inzwischen gehört die Bengalkatze zu einer der am häufigsten gehaltenen Katzenrassen.

Gegen Hybridkatzen

Der STS lehnt die Haltung von Hybridkatzen ab. Sie würden oft unüberlegt wegen ihres Aussehens gekauft. Hybridkatzen artgerecht in der Wohnung zu halten ist nach Angaben des STS wegen ihres Bewegungs- und Beschäftigungsdrangs praktisch unmöglich. Im Freilauf entstehen schwere Konflikte mit anderen Katzen. Das ausgeprägte Jagdgeschick der Hybridkatzen ist zudem für einheimische Tierarten gefährlich.