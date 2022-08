Basel Ganz Basel lebt Kunst – für alle

Im Programm der Kunsttage Basel finden sich zahlreiche Höhepunkte: Im Innenhof des Kunstmuseums finden durchgängig die in Zusammenarbeit mit Radio X konzipierten Gesprächsrunden mit Persönlichkeiten der Basler Kunstwelt sowie internationalen Gästen statt. Das Schaulager lädt zu exklusiven Führungen durch seine Räumlichkeiten ein. Alexandra Bachzetsis zeigt eine Performance im Baloise Kunstforum. Im Kunstraum Hebel_121 spricht die Kunsthistorikerin Sonja Gasser über NFTs. Miklos von Bartha erzählt in der Kulturstiftung Basel H. Geiger von seiner Sammlung von Keramikobjekten und Textilien aus Transsilvanien. Das Artachment und die Galerie Stampa präsentieren ihr gemeinsames Ausstellungsheft zu Roman Signer. Der Projektraum zeigt eine Fashion Show, und das HEK eröffnet die Ausstellung „Earthbound – Im Dialog mit der Natur“ mit Party.

Diese besonderen Programmpunkte werden eingerahmt von einem hochkarätigen Angebot an Ausstellungen wie „Picasso – El Greco“ im Kunstmuseum Basel oder „Anouk Kruithof. Universal Tongue“ im Museum Tinguely und vielen anderen mehr. www.kunsttagebasel.ch

Riehen. Die Fondation Beyeler zeigt am Sonntag, 4. September, Werke des renommierten schottischen Künstlers Douglas Gordon. Zu sehen sind seine ikonische Videoinstallation „Pretty much every film and video work from about 1992 until now.“, die aus über 90 Videoarbeiten des Künstlers besteht, neue Neonarbeiten sowie eine immersive Installation, die Gordon eigens für die Fondation Beyeler gestaltet hat und die einen Einblick in seine Gedankenwelt gewährt. Die Präsentation zieht sich über drei Ausstellungsräume und ist nur für diesen einen Tag zu sehen.

In seinen Arbeiten lotet er die Gegensätze von Gut und Böse, Leben und Tod, Schuld und Unschuld, Licht und Dunkel aus. Themen wie Identität, Selbstbild und Sterblichkeit gelangen in Gordons neueren Skulpturen, Texten sowie Filmen und Videos zur Anschauung.