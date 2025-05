Basel: Gassen sollen für Identität sorgen

In der Aeschenvorstadt müssen laut Mitteilung die Tramgleise und unterirdischen Leitungen für Energie, Wasser und Abwasser saniert werden. Die Erneuerung ist für Mitte 2027 bis Ende 2028 vorgesehen und kostet 17,4 Millionen Franken (ohne Sanierung der Leitungen). Vorgesehen sind in der Aeschenvorstadt unter anderem 13 neue Grünrabatten, Rundsitzbänke und zusätzliche Brunnen.

Die Tramhaltestelle Bankverein soll so umgestaltet werden, dass Fahrgäste künftig stufenlos ein- und aussteigen können. Die Haltestelle in Fahrtrichtung Innenstadt soll direkt am Bankverein liegen.