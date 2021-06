Die Kommission zeigt in ihrem Bericht Entgegenkommen für das Anliegen der Gastrobetriebe am Tellplatz, die Boulevardzeiten um eine Stunde auf Mitternacht während der Werktage sowie auf ein Uhr an Frei- und Samstagen auszudehnen. In einer Petition hatten sie eine Gleichbehandlung mit den Boulevardbetrieben in der Innenstadt gefordert. Die Regierung steht dem Anliegen ebenfalls nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber. Sie will es aber erst von der interdisziplinären Arbeitsgruppe „24-Stunden-Gesellschaft“ abklären lassen.