Restaurants und Läden in Basel dürfen während der beiden bevorstehenden Großveranstaltungen Eurovision Song Contest (ESC) und der Uefa Women’s Euro länger offen haben. So findet am 11. Mai zur ESC-Eröffnungszeremonie ein verkaufsoffener Sonntag statt, wie das Präsidialdepartement (PD) am Donnerstag mitteilte. Mit dem Sonntagsverkauf von 13 bis 18 Uhr könne der Einzelhandel von der erhöhten Besucherfrequenz profitieren, heißt es in der Mitteilung. Zudem sind Freinächte für die Gastronomie erlaubt: Während der Dauer des ESC dürfen Restaurants und Bars im Innenbereich durchgehend geöffnet bleiben. Im Außenbereich erlaubt der Kanton verlängerte Öffnungszeiten. So dürfen die Gastrobetriebe in der „Eurovision Street“ in der Steinenvorstadt ihre Gäste bis drei Uhr morgens draußen bewirten. Beim „Eurovision Boulevard“, also auf der Achse vom Bahnhof SBB bis zum Badischen Bahnhof und am Kleinbasler Rheinufer, sowie in der Innenstadt ist das bis zwei Uhr morgens erlaubt. In den Außenquartieren ist das bis Mitternacht möglich, wie das PD schreibt. Während der Kunstmesse Art Basel vom 16. bis 22. Juni und der Uefa Women’s Euro vom 2. bis 27. Juli dürfen Restaurants im Innenbereich ebenfalls durchgehend geöffnet bleiben. Bei der Außenbewirtung gelten angepasste Sperrstunden. In der Innenstadt ist um zwei Uhr morgens Schluss, in den Außenquartieren um Mitternacht. Wer während der drei Veranstaltungen eine Vereinswirtschaft oder ein temporäres Gastroangebot eröffnen will, kann dies gegen eine Gebühr von 150 Franken beantragen. Restaurants und Bars dürfen in der Innenstadt ohne zusätzliche Bewilligung für die Halbfinale und das Finale des ESC Fernsehübertragungen im Außenbereich anbieten. Dasselbe gilt während der EM zwischen 14 und 24 Uhr. Die maximal zulässige Bildschirmdiagonale beträgt drei Meter, wie das PD schreibt. Lautsprecher sind nicht erlaubt.