Basel: GDL-Streik: SBB Deutschland nicht betroffen

Der Streik der GDL hat für den Betrieb der SBB Deutschland keine Auswirkungen. Dies erklärte Daniel König, Sprecher der SBB Deutschland und Produktmanager für die S-Bahn-Linien S 5 und S 6, am Freitagmorgen im Gespräch mit unserer Zeitung: „Wir werden nicht bestreikt. Nach meinem Kenntnisstand ist niemand unterwegs, der sich dem Streik der GDL angeschlossen hat und unsere Züge sind nicht vom Streik betroffen.“ Während bei der SBB Deutschland Normalbetrieb angesagt war hieß es andernorts am Freitagmorgen dennoch: Alternative für den Bahnverkehr suchen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hatte die eigenen Mitglieder zum Warnstreik von Donnerstagabend 22 Uhr bis Freitagabend 22 Uhr aufgerufen. Der Güterverkehr war bereits am Donnerstag um 18 Uhr betroffen. Einige Züge waren schon vor 22 Uhr vom Streik betroffen. So fiel ein Zug der Linie RB 27 von Basel Badischer Bahnhof nach Freiburg schon am Donnerstagabend um 21.02 Uhr aus. Die Deutsche Bahn hatte schon im Vorfeld allen Reisenden die Empfehlung gegeben Reisen zu verschieben . Hintergrund des Streiks ist, dass die GDL Druck auf die Bahn in der laufenden Tarifrunde erhöhen will. Unter anderem fordert die Gewerkschaft die Reduzierung der Arbeitszeit von 38 auf 35 Stunden. Die Bahn lehnt dieses Anliegen ab. Sie hatte der GDL eine Entgelterhöhung von elf Prozent bei einer Laufzeit von 32 Monaten und die von der Gewerkschaft geforderte Inflationsausgleichsprämie angeboten.