Basel Gegen die Wegwerfgesellschaft

Koschmieder war mit seinem Projekt unter dem Arm beim Friedrich-Reinhardt-Verlag am Rheinsprung aufgetaucht und hatte den Chef für „Basel aus zweiter Hand“ begeistern können, welches die Basler Second Hand-Szene mit ihren Brockenhäusern, Flohmärkten, Antiquariaten und Boutiquen detailliert vorstellt. Im Frühjahr hätte das Buch erscheinen sollen, Corona verschob alles auf den Herbst. Aus den geplanten 88 Seiten waren bis dahin genau doppelt so viele geworden, kein Wunder, allein 32 Brockenhäuser werden im Werk ausführlich und bildreich vorgestellt mit ihren speziellen Angeboten, Besonderheiten, darunter so kuriose wie das „Hafe-Brocki“ im Holzpark am Rhein, der Petershof oder das „Jäger- und Sammler“-Brocki in Allschwil.