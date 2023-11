Basel: Gegen Taschen- und Trickdiebe

Mit der Großaktion „Noël“ will die Kantonspolizei Basel-Stadt dazu beitragen, die Zahl der Taschen- und Trickdiebstähle möglichst tiefzuhalten. Denn in der Vorweihnachtszeit sind laut Polizeimitteilung vermehrt Diebe in der Stadt unterwegs. Sie profitierten davon, dass in dieser Zeit die Geldbeutel meist prall gefüllt und die Menschen sorgloser seien. Die Mithilfe der Bevölkerung sei wichtig. Diebstähle und verdächtige Beobachtungen sollten in der Schweiz sofort über die Notrufnummer 117 gemeldet werden.