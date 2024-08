Ein Gegenstand ist am Freitagabend auf der Autobahn A 2 bei der Baldegger-Unterführung in Basel in die Frontscheibe eines Autos gekracht und hat dieses erheblich beschädigt. Laut der Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt lässt sich nicht ausschließen, dass jemand den Gegenstand auf die Autobahn geworfen hat. Verletzt wurden der 41-jährige Fahrer und seine 33-jährige Beifahrerin bei dem Vorfall nicht, wie die Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung vom Samstag schrieb. Sie fuhren weiter und alarmierten später die Polizei. Was für ein Gegenstand die Frontscheibe beschädigte, ist laut der Staatsanwaltschaft unklar. Sie sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.