Wie Forscher der Universität Basel in einer Studie im Fachmagazin „Science“ berichten, werden von einem Ereignis jeweils drei Kopien erstellt. Diese unterscheiden sich vor allem darin, wie leicht sie sich verändern lassen. Die Wissenschaftler zeigten in ihrer Studie an Mäusen, dass drei verschiedene Gruppen von Neuronen ein Ereignis jeweils parallel abspeichern.