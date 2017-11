Basel Gelehrtensatire und ein Affront

Basel (sda/js). Er war der klare Favorit: Jonas Lüscher, Jahrgang 1976, hat für seinen Roman „Kraft“ den Schweizer Buchpreis gewonnen. Mit diesem Roman hatte es der Zürcher Autor in diesem Jahr bereits auf die Longlist des Deutschen Buchpreises geschafft. Die Jury lobte Lüschers zweites Buch als „welthaltiges, dringliches und sprachmächtiges Werk“.

Gewürdigt wurde ein „fulminanter Text, der durch seine erfrischende Bösartigkeit ebenso überzeugt wie durch seinen philosophischen Tiefgang und die kluge Gegenüberstellung von alter und neuer Welt“, wie es zur Begründung am Sonntag bei der Preisverleihung im Foyer des Theaters Basel hieß. Es sei „eine düstere Geschichte, so erzählt, dass man immer wieder lachen müsse“, so der Laudator Manfred Pabst.

Lüscher erzählt in „Kraft“ die Geschichte eines Tübinger Rhetorikprofessors, der in amourösen und pekuniären Nöten ist, sich nur allzu gern aus seiner zweiten Ehe befreien will, sich aber die Scheidung nicht leisten kann. Da kommt die Ausschreibung eines Schreibwettbewerbs im Silicon Valley, bei dem es eine Million Dollar zu gewinnen gibt, gerade recht: Die Preisfrage lautet, wie die beste aller Welten noch verbessert werden kann. Auf der Suche nach einer Antwort, was „gut“ und „böse“ in der Technik ist, zieht Lüscher Denker und Philosophen von Leibniz über Kant bis Margaret Thatcher heran, bemüht die Reaganomics, den Thatcherismus und gelangt von der Theodizee zur modernen Technodizee.

Es sei ein sehr guter Schweizer Buchjahrgang gewesen, so Jurysprecher Philipp Theisohn, jeder der Kandidaten sei gleich gründlich besprochen worden. Der an den Deutschen Buchpreis angelehnte Schweizer Buchpreis wurde zum zehnten Mal vergeben. Der Preis ist mit insgesamt 40000 Franken ausgestattet, wovon die übrigen vier Nominierten, Urs Faes („Halt auf Verlangen“), Lukas Holliger, („Das kürzere Leben des Klaus Halm“), Martina Clavadetscher („Knochenlieder“) und Julia Weber („Immer ist alles schön“) je 2500 Franken erhalten. Die literarischen Werke der fünf Finalisten, welche dieses Jahr aus 78 eingereichten Titeln ausgewählt wurden, zeichneten sich durch eine außerordentliche Vielfalt aus.

Am Rande des Literaturfestivals „Buch Basel“ kam es am Samstag beim Galaabend zum Zehnjährigen des Schweizer Buchpreises nach einem Disput zu einem kleinen Krach zwischen dem aktuell nominierten Autor Urs Faes und einem der Kritiker. Faes blieb daraufhin der Preisverleihung im Theater Basel fern.

Wie Theisohn gegenüber der Nachrichtenagentur bestätigte, habe die Moderatorin Nicola Steiner bei der Podiumsdiskussion einen „heftigen Verriss“ von Urs Faes’ Buch „Paarbildung“ ins Gespräch gebracht, das 2010 für den Buchpreis nominiert war. Der Verfasser des Artikels, aus dem eine besonders kränkende Stelle vorgelesen wurde, ein bekannter Literaturkritiker, war damals auch Juror des Buchpreises. Bei der Podiumsdiskussion sah er in seinem damaligen Vorgehen „kein Problem“.

Es war ein Eklat mit doppelter Kränkung. Denn als weiterer Affront wurde empfunden, dass Moderatorin Nicola Steiner Jonas Lüschers Buch als ihren Favoriten bezeichnete. Obwohl sie von dessen Sieg zu diesem Zeitpunkt noch nichts wissen konnte – die Jury stand unter Schweigepflicht – drückte das auf die Stimmung von Kandidaten und Publikum. Erst recht am andern Tag, als der Preisträger bekannt gegeben wurde.

Eine Delegation von ehemaligen Buchpreisträgern bedauerte öffentlich Faes’ Abwesenheit und versicherte dem Kollegen ihre Wertschätzung.