Basel: Gemeinsam gegen den Fluglärm kämpfen

Lärmschutz gefordert

Die Kommunalpolitik muss sich auch im Landkreis Lörrach immer wieder mit dem Fluglärm beschäftigen und forderte weitere Maßnahmen zum Schutz der Anrainer. So hatte der Kreis-Umweltausschuss zuletzt im Juni Stellung zum Lärmaktionsplan des EAP bezogen, der nach der Coronakrise auf Wachstumskurs ist. 8,4 Millionen Passagiere hatten die Flughafenverantwortlichen fürs Jahr 2024 erwartet. Entsprechend hoch waren auch die Flugbewegungen und der Lärm.

Noch nicht am Ziel

Dass sich der EAP beim Lärmschutz auf einem guten Weg befindet, sagte Verwaltungsratspräsident Luc Gaillet Ende Januar des Vorjahrs bei einer Bilanzmedienkonferenz. Er räumte aber auch ein, dass man noch nicht am Ziel sei. Denn trotz Einführung des Verbots geplanter Starts ab 23 Uhr habe sich im Süden die Lärmsituation bis 23.15 Uhr verschlechtert, wie die Räte im Kreis-Umweltausschuss feststellten. Laut dem scheidenden Flughafendirektor Matthias Suhr liegt der Hauptgrund darin, dass einige Flüge weiterhin kurz vor 23 Uhr angesetzt werden, was dazu führe, dass diese zwischen 23 und 23.15 Uhr von der Startbahn abheben. Der Landkreis Lörrach hatte im Juni Stellung zum PPBE bezogen und Handlungsbedarf aufgezeigt. In einer Stellungnahme an die Präfektur Haut-Rhin bat Landrätin Marion Dammann die wesentliche Minderung der Lärmbelastung in der Zeit der Nachtstunden bereits ab 22 Uhr zumindest auf mittlere Frist sicherzustellen.