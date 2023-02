Die Basler Fasnacht 2023 unter dem Motto „Zämme im Taggt“ steht in den Startlöchern: Neben Morgenstreich am Montag ab 4 Uhr und den Umzügen am Montag und Mittwoch von 13.30 bis 18 Uhr gehen erstmals seit 2019 am Fasnachtsdienstag wieder die Guggenkonzerte auf dem Markt- und Barfüßerplatz über die Bühne.