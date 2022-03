Basel Genetische Vielfalt erhalten

Für die Aufnahme in die Samenbibliothek müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt werden: „Die Sorten müssen einen Bezug zur Schweiz haben, selten sein und zu den älteren Kultursorten gehören. Daneben sollten sie samenfest sein, das heißt, sie dürfen keine Hybridzüchtungen sein, welche heute mehrheitlich im Handel anzutreffen sind“, nennt Stiftungssprecherin Nicole Egloff die wichtigsten zu erfüllenden Kriterien. Und: Die Sorte sollte auch ohne größere Probleme aufgezogen werden können. Regelmäßig erhalte ihre Stiftung Saatgut von Privatpersonen, die sich für die Erhaltung alter Nutzpflanzen einsetzen. „Zum Saatgut gehören sowohl seltene Arten von Kulturpflanzen wie die Pastinake oder der Erdbeerspinat als auch ältere Obst- und Gemüsesorten sowie verschiedene Hülsenfrüchte“, klärt sie über die genaue Zusammensetzung des gelagerten Saatguts auf.

Vor dem Verfall bewahren

Die alten Sorten dienen als Ausgangsmaterial für die Züchtung bereits bekannter Sorten. Sie öffnet die Tür des Lagerraums und zeigt auf die zahllosen, blauen Plastikkisten, in denen Tüten mit dem Saatgut gelagert werden. Dort werden die Samen bei 15 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 15 Prozent vor dem Verfall bewahrt.

Jugendliche packen mit an

Nahe der Gartenanlage befindet sich ein Stall mit einigen Bündner Oberländer Schafen. In den Merian Gärten gehören sie neben einigen Kaninchen- und Hühnerrassen zu den erhaltungswürdigen Nutztierrassen. Die verschiedenfarbigen Schafe sind nach Angaben der Stiftung widerstandsfähig und langlebig und sollen sich im freien Gelände sehr gut zurechtfinden.

Die Stiftung biete für Landwirte und andere Interessierte außerdem Samenbaukurse an, die sie in die geeigneten Methoden für die Züchtung alter Kultursorten einführen sollen. So könnte der Anbau der Sorten getestet werden. In der ganzen Schweiz gebe es Menschen, die an den Projekten der Stiftung teilnehmen, berichtet Egloff. „Sozialeinrichtungen und Strafanstalten wie die Justizvollzugsanstalt Solothurn betreiben Gärtnereien, um ihre Insassen zu beschäftigen. Hier bietet sich die mit viel Handarbeit verbundene Saatgutvermehrung oft an. Suchtkranke und schwer erziehbare Jugendliche leisten so einen Beitrag zu unserem Projekt“, erzählt die Pressesprecherin.

Der Verein arbeite auch mit dem Betrieb Sativa Rheinau zusammen, der sein Saatgut unter anderem über Coop vertreibt, erwähnt sie einen wichtigen Partner. Bei Sativa Rheinau handelt es sich um einen Betrieb, der für die ökologische Landwirtschaft Sorten züchtet und vermehrt. Laut Firmenangaben umfasse das Sortiment des Betriebes 160 Sorten der Stiftung „ProSpecieRara“.

Finanziert werde die Stiftung auch vom Bund. Die Stiftung führe im Auftrag des Bundes Projekte aus, die vom Bund bezahlt werden. Die Projekte müssten aber immer neu eingegeben werden. Der größte Teil der Geldmittel stamme aber derzeit von privaten Spendern. Für Nicole Egloff geht es wieder an die Arbeit: In den Merian Gärten der Stiftung gibt es immer etwas zu tun.