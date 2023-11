Basel: Geplanter Tunnel erhitzt die Gemüter

Bewusst missachtet

Beide Kantone hätten Bestimmungen zum Umweltschutz und Verkehr in ihren Verfassungen, die sie mit ihrer Unterstützung des Rheintunnels bestenfalls ignorieren, wohl eher aber bewusst missachtet. Die Baselbieter Kantonsverfassung verlange eine „umweltgerechte Verkehrsordnung“. Zudem fördere der Kanton laut Paragraf 112 „umweltgerechte Technologien“. In der Verfassung des Kantons Basel-Stadt stünden ähnliche Vorgaben. Die Regierung des Stadtkantons drücke sich um die Umsetzung des parlamentarischen Vorstoßes „Grossenbacher“, der den Rückbau der Osttangente verlangt. Trotz klarem Beschluss des Großen Rats für den Rückbau will der Regierungsrat lediglich eine Umnutzung von Rampen und Tempo 60 auf der Osttangente prüfen.

Der Rheintunnel der Autobahn A2 bei Basel rückt nun einen Schritt näher. Für das inzwischen auf 2,6 Milliarden Franken veranschlagte teure Projekt findet bis zum 14. Dezember die öffentliche Planauflage statt.

Straßen entlasten

Das Verkehrsaufkommen auf der Osttangente zwischen den Verzweigungen Hagnau und Wiese sinke im Prognosezeitpunkt 2040 mit dem neuen Rheintunnel um rund 30 Prozent, teilte das Bundesamt für Straßen (Astra) dieser Tage nach einer Informationsveranstaltung in Basel mit. In diversen Straßen in Basel würde der Verkehr um zehn bis 20 Prozent entlastet – im ganzen Kanton sei eine Abnahme um vier Prozent oder 45 000 Fahrzeugkilometer zu erwarten. Kernstück des Straßenbauprojekts sind zwei zweispurige und zwei einspurige Röhren von 3,6 beziehungsweise 3,8 Kilometern Länge. Sie sollen als parallele Autobahn zur heutigen A2 in Birsfelden beginnen, 18 Meter unter dem Flussgrund den Rhein unterqueren und im Basler Quartier Kleinhüningen wieder an die Oberfläche und über neue Rampen und Verbindungstunnels an das bestehende Autobahnnetz nach Deutschland und Frankreich führen.

Die Bauarbeiten für den Rheintunnel sollen frühestens im Jahr 2029 starten, die Inbetriebnahme ist frühestens für 2040 vorgesehen, wie es von offizieller Seite heißt.