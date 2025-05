Basel: Gespenstisch und humorvoll

Die Bahn erweist Tinguelys Werk „Le Crocrodrome de Zig et Puce“ Referenz. Der Pionier der kybernetischen Kunst errichtete es 1977 bei der Eröffnung des Centre Pompidou in Paris zusammen mit Niki de Saint Phalle, Bernhard Luginbühl und Daniel Spoerri. Die Installation bestand aus einer riesigen begehbaren Skulptur mit integrierter Geisterbahn. Was die Passagiere im Detail auf der „Geisterfahrt“ erwartet, wurde an dieser Stelle nicht verraten. „Scream Machines“ wird am heutigen Donnerstagabend beim Geburtstagsfest im Basler Solitude-Park eröffnet, unter anderem in Anwesenheit von Bundesrat Beat Jans und Roche-Verwaltungsratspräsident Severin Schwan.