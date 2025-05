Basel: Gewerkschaften zeigen Flagge

Die Demonstration unter dem Motto „Solidarität statt Hetze – gemeinsam stark“ verlief bis zum offiziellen Endpunkt am Barfüßerplatz friedlich. Angeführt wurde der Zug in Basel von revolutionär-antikapitalistischen Gruppierungen sowie von Palästina-Aktivisten. Die Gewerkschaften und die SP liefen mit einem deutlichen Abstand am Ende des Zugs. Der Gewerkschaftsbund beider Basel vermeldete in einer Medienmitteilung die Zahl von über 5000 Teilnehmern. Der Demonstrationszug bewegte sich friedlich vom Messeplatz in Richtung Rhein zum Barfüßerplatz.