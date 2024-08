Basel: Giftigen Altlasten auf der Spur

Doch was macht das Benzidin so gefährlich? Wie risikobehaftet die chemischen Verbindungen sind, weiß Hans Georg Heimann vom Verein für Industrie- und Migrationsgeschichte. „Nur wenige Arbeiter sind älter als 60 Jahre geworden. Aromatische Amine wie Anilin oder Benzidin, mit denen die Angestellten bei der Farbherstellung in Kontakt kamen, haben oft zu Blasenkrebs geführt“, blickt er zurück. „Man hatte es in der Produktion eigentlich ständig mit gefährlichen Situationen zu tun“, berichtet er über den Arbeitsalltag in der Farbherstellung. Mehr als 100 Jahre lang wurden dort synthetische Farbstoffe, chemische und später pharmazeutische Produkte hergestellt, weiterverarbeitet, abgefüllt und gelagert.