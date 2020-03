Basel Globale Pandemie vermeiden

Die steigende Unsicherheit werde aber auch die Güterexporte und die Investitionsbereitschaft vorübergehend belasten. Die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt dürften sich laut BAK insgesamt in Grenzen halten. Temporäre Maßnahmen wie Kurzarbeit sollten nach dessen Ansicht die vorübergehenden Nachfrageausfälle abfedern können. „Die Schweizer Unternehmen haben in vergangenen Krisen gezeigt, dass Personal auch in schweren Zeiten gehalten wird“, heißt es in der Mitteilung.

Möglichkeit einer ungebremsten Pandemie

Könne das Corona-Virus dagegen nicht in absehbarer Zukunft eingedämmt werden und komme es ungebremst zu einer globalen Pandemie, würde es auch in Europa und den USA deutliche Produktionsausfälle geben, heißt es weiter. In einem solchen Negativ-Szenario würde auch in der Schweiz die inländische Nachfrage und Produktion deutlich schwächer ausfallen:

Auf das Gesamtjahr 2020 bezogen würde dies „bestenfalls eine Stagnation“ bedeuten.