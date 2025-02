Basel: Gravierende Mängel verhindern Weiterfahrt

Fast ein Drittel der Gefahrenguttransporte haben 2024 an den Landesgrenzen bei Basel zu Beanstandungen geführt. Das berichtet am Donnerstag das Kantonale Laboratorium Basel-Stadt, das in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei und dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit entsprechende Überprüfungen vorgenommen hat. Kontrolliert wurden 79 Gefahrgutfahrzeuge. 23 Fahrzeuge seien zu beanstanden gewesen. In 13 Fällen seien die Mängel so gravierend gewesen, dass eine Weiterfahrt nicht habe toleriert werden können, heißt es.