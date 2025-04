Basel: Großaufwand für den ESC

Rund drei Wochen dauert es bis zur Austragung des größten Musikwettbewerbs der Welt in Basel. Das Gebiet rund um die St. Jakobshalle gleicht derzeit einer Hochsicherheitszone. Für den Zutritt zur Halle gelten fast so strenge Sicherheitsvorschriften wie am Flughafen, überall ist Security zu sehen. Im Innern der Halle herrscht reges Treiben beim Aufbau der Showbühne, wie ein Augenschein vor Ort dieser Tage zeigte.

Bis zu 300 Personen arbeiten seit knapp einer Woche am Aufbau. Und das Tag und Nacht, sieben Tage die Woche. „Wir befinden uns nun in der Halbzeit“, sagte Tobias Åberg, Head of Production ESC 2025. In weniger als zehn Tagen solle die Bühne für Aufnahmen an die Länderdelegationen stehen. „Die Delegationen sollen dann ihr Feedback mit allfälligen Änderungswünschen durchgeben.“