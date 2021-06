Basel Große Musiker-Namen kommen nach Basel

Basel (ov/hau). Große Namen hat das Kammerorchester Basel in der Saison 21/22 zu Gast: Hélène Grimaud, Ivo Pogorelich, Nigel Kennedy, Isabelle Faust, Christian Tetzlaff und Sol Gabetta, um nur einige zu nennen, werden zusammen mit dem Kammerorchester Basel in insgesamt zehn Konzerten in Basel zu erleben sein. Sie stehen gleichsam für das hohe internationale Renommee des Basler Klangkörpers, das die Basler seit Jahren genießen und sie in Konzertsäle wie die Berliner Philharmonie, den Wiener Musikverein und Theater an der Wien sowie zu mehreren Konzerten in die USA führt, heißt es in einer Pressemitteilung des Orchesters.