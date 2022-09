Basel Große Schau der Industriebetriebe

Bei Sulzer Chemtech erzählten Techniker, wie man mittels Kolonnen Stoffgemische trennt, bei Willy Bachofen wurden Produktionstechnologien vorgestellt. Logikdienstleister wie Ultra-Bag oder die Felix Transport AG erklärten, wie man zu Wasser und zu Land Waren transportiert. Im Hafenmuseum konnte man in einem Simulator zum Schiffsführer werden, bei Alfred Imhof erfuhr man, wie ein Getriebe montiert und repariert wird. Endress+Hauser führte in die Welt der Messtechnik ein, und bei Regent Lighting konnte man einen Blick in das Lichtlabor werfen. Die mittelständische Leuchtenfirma hat die S-Bahn-Stationen in Qatar mit Leuchten und alle Coop-Läden mit Beleuchtungssystemen ausgestattet. „Licht bezweckt eine Stimmung. In einem Raum, in dem man sich wohl fühlt, hält man sich auch länger auf“, erklärte ein Mitarbeiter von Regent Lighting.