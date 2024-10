Basel: Großes Stühlerücken im Basler Parlament

Viele Kompromisse

Die bevorstehende Legislatur beginnt am 1. Februar. Insgesamt 870 Kandidaten auf 16 Listen wollen ins Parlament. Darunter treten 96 Mandatsträger wieder an. Dies ist im Vergleich zu den vorherigen Wahlen eine hohe Zahl. 2020 kandidierten 80 Abgeordnete. Die „Amtszeitguillotine“ kommt dieses Jahr somit nur in geringfügigem Maß zur Anwendung. Bei den Wahlen 2020 waren es noch 17 Großräte, die nicht mehr antreten durften.

Die noch laufende Legislatur ist geprägt von Kompromisslösungen bei wichtigen Themen, wobei die vorberatenden Kommissionen oftmals die Weichen stellten. Investoren- und Wohnschutzseite fanden sich etwa beim Kommissionsgegenvorschlag zur Initiative „Basel baut Zukunft“. Zu einem Rückzug des Volksbegehrens kam es auch bei der Einführung von Förderklassen. Die vorberatende Kommission ergänzte auch hier den Regierungsvorschlag, was im Parlament große Zustimmung fand. Auch bei der Kita- und der Hafeninitiative setzten sich die Gegenvorschläge klar durch. Zu einem nach bürgerlichen wie auch sozialdemokratischen Interessen austarierten Kompromiss kam es beim Steuerpaket. Die Wirtschafts- und Abgabekommission modifizierte den Vorschlag von Finanzdirektorin Tanja Soland (SP). Mit höheren Sozialabzügen auf der einen Seite und einer Senkung des Vermögenssteuersatzes konnten sich beide Seiten zufrieden geben.