Basel: Grünes Licht für digitale Ausfuhr-App

Mehr als zehn Milliarden

Unabhängig zur Mehrwertsteuer sei für die Schweizer Einkaufstouristen in erster Linie das niedrigere Preisniveau der Grund, warum sie in Deutschland einkaufen. Nicht selten sind Waren in Deutschland bis zu 30 Prozent günstiger. Derweil sorgt sich der Schweizer Einzelhandel um die Umsätze, die durch Einkaufstourismus nach Deutschland abfließen. Branchenverbände schätzen, dass dem Handel jenseits der Grenze so jährlich mehr als zehn Milliarden Franken entgehen.