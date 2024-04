Basel: Grundeln breiten sich weiter aus

Um die weitere Ausbreitung in Flüssen und Seen in Basel und der Region zu stoppen, gibt es darin zudem Tipps, was zu tun ist, wenn Angler eine Grundel gefangen haben. So dürfe das Tier nicht zurück ins Wasser gesetzt oder als Köder verwendet werden. Zudem sollte der Fang mit Fotos von Bauch- und Rückenflosse (Seitenansicht) dokumentiert werden. Das Amt bittet den Fangort, Datum und Zeit anzugeben und sofort den Basler Stadtkanton, Amt für Umwelt und Energie, zu benachrichtigen.

Klima verändert sich

Nabholz sieht die Situation mit der Grundel aber aktuell eher entspannt: „Das war vor einigen Jahren im Rhein schon einmal viel schlimmer, da hat es noch größere Mengen der eingewanderten Fischart im Rhein gegeben.“

Doch auch im Wandel der Arten in heimischen Gewässern sieht Nabholz kein Problem: „Das Klima verändert sich, damit verändern sich auch die Arten in den Gewässern.“ Die Natur reguliere sich immer wieder selbst und dazu gehöre auch die Veränderung, meint er. So mache es für ihn auch keinen Sinn, die Natur so bewahren zu wollen, wie sie vor 50 Jahren war.