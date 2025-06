Basel: Händler zeigen sich kauffreudig

An der Spitze liegt ein Doppelgemälde von David Hockney, das für einen Preis zwischen 13 und 17 Millionen Dollar verkauft wurde. Das von Annely Juda Fine Art in London angebotene Werk mit dem Titel „Mid November Tunnel“ von 2006 ging an eine Privatsammlung, wie aus dem Sales Report der Art Basel hervorgeht, in dem die von den Galerien kommunizierten Geschäfte aufgelistet sind.