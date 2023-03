Basel Häufiger, direkter, schneller und näher

Allerdings ist der Schienenpersonennahverkehr am Anschlag und muss ausgebaut werden, denn die Nachfrage steigt und die Regio wächst dynamisch – allein bis zum Jahr 2040 rechnen Planer mit einem Bevölkerungswachstum in der Größenordnung der Stadt Bern, wie in der jüngsten Sitzung des Trinationalen Eurodistricts Basel zu erfahren war.

Trend bleibt ungebrochen

„Wir müssen die Mobilitätsbedürfnisse abfangen“, sprach Emanuel Barth von derzeit 100 000 Pendlern aus Deutschland und Frankreich. Der Trend bleibe ungebrochen, sagte der Leiter von Trireno, in dem die sechs Bestellbehörden aus drei Ländern vertreten sind und die Planungen gemeinsam voranbringen. Die Akteure haben sich zum Ziel gesetzt, das SPNV-Angebot zu verbessern und mehr Menschen auf die Schiene zu bringen: So sollen bis zum Jahr 2035 mehrere Vorhaben realisiert werden, verwies Barth auf eine Taktverdichtung mit einem 15-Minuten-Takt, einer ersten Durchbindung vom Schweizer in den französischen Teil der Agglomeration, neue Haltepunkte an Siedlungsschwerpunkten und die Anbindung der Gemeinde Allschwil an die Bahn. Langfristig sollen auf allen Bahn-Ästen ein 15-Minuten-Takt eingerichtet und mehr Direktverbindungen geschaffen werden. Dreh und Angelpunkt sei das sogenannte Herzstück der trinationalen S-Bahn – die unterirdische Durchmesserlinie zwischen Basel Badischer Bahnhof und dem Bahnhof Basel SBB.