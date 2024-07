Ein Kabeldefekt hat in Teilen von Basel am Sonntagmorgen zu einem mehrstündigen Stromausfall geführt. 3500 Kunden des kantonalen Stromversorgers IWB waren bis zu fünf Stunden ohne Strom. Der Stromausfall ereignete sich um 4.15 Uhr morgens in Großbasel. Weil bei der Reparatur problematische Stromschwankungen auftraten, wurde die Stromversorgung gestaffelt wieder hergestellt. Die letzten Strombezieher waren um 9 Uhr wieder am Netz.