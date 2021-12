Basel Herzerwärmend

A Cappella in Vollkommenheit mit führenden Ensembles Europas im neuen Musik- und Kulturzentrum Don Bosco in der magischen Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr – das ist die Formel des neuen Festivals in Basel, welches vom Hochrhein Musikfestival lanciert wird. „Der herzerwärmende A Cappella-Gesang wird unsere Seele verzaubern und uns an den Abenden der kürzesten Tage des Jahres erfüllen. Wir sind überzeugt, mit diesem kleinen aber feinen Angebot eine Lücke im Veranstaltungsangebot der Region Basel schließen zu können“, schreiben die Veranstalter.

Nach wie vor ist die epidemiologische Lage unsicher, was eine besondere Flexibilität erfordert. Deshalb hat sich die Festivalleitung entschieden, das offene Singen am 26. Dezember um 15 Uhr sowie den Workshop am 29. Dezember um 11 Uhr abzusagen. Alle anderen Konzerte finden unter Einhaltung eines Schutzkonzepts statt. Für sämtliche Konzerte gilt die 2G-Regel und eine Maskenpflicht.