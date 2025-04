Basel: Herzstück wird deutlich teurer

Der trinationale Bahnknoten in Basel soll nach wie vor langfristig mit einem unterirdischen S-Bahn-Herzstück ausgebaut werden. Dieses wird mit 14 Milliarden Franken massiv mehr kosten als ursprünglich veranschlagt, wie Vertreter der SBB, des Bundesamts für Verkehr und des Kantons Basel-Stadt am Mittwoch an einer Medienkonferenz mitteilten.