Basel Höchster Gewinn in Unternehmensgeschichte

Das Land ist einer der größten Weizenexporteure der Welt. Etwa ein Drittel der fruchtbaren Schwarzerde-Böden befindet sich in dem Land. Doch der Krieg hat vieles verändert. Just in diesem Moment würden sich viele ukrainische Landwirte um die Aussaat kümmern. Doch die Kampfhandlungen machen derzeit die Landwirtschaft in vielen Teilen des Landes unmöglich. Aber was jetzt nicht ausgebracht wird, kann später nicht geerntet werden.

Preise klettern in die Höhe

Laut dem Agrochemiekonzern Syngenta ist es noch zu früh, um zu wissen, wie viel der Ernte in der Ukraine verloren gehen wird. „Wir hoffen, dass wir rund zwei Drittel dessen, was normalerweise möglich wäre, retten können“, sagte ein Firmensprecher. In der Folge des Einmarschs Russlands in der Ukraine sind die ohnehin schon stark gestiegenen Preise für Weizen oder andere Feldfrüchte noch schneller in die Höhe geklettert. Auch Russland spielt eine wichtige Rolle in der globalen Lebensmittelversorgungskette.

Krise abwenden

Syngenta will daher – wo immer dies möglich sei – den Landwirten in der Region weiterhin Saatgut und Pflanzenschutzmittel zur Verfügung stellen. „Die Profitabilität steht dabei nicht im Vordergrund“, betonte der Sprecher.

Die Waren, die Syngenta heute versende, seien nicht mehr gegen Verluste versichert. „Wir gehen diese hohen Risiken bewusst ein und glauben, dass es das Richtige ist“, sagte er. Denn die Lebensmittelkrise könnte zu einer erheblichen Nahrungsmittelknappheit führen, die vor allem die ärmsten Länder der Welt treffen würde.

In der Ukraine beschäftigt Syngenta rund 730 Mitarbeiter. „Viele haben das Land verlassen. Wir tun alles, um sie zu unterstützen“, sagte der Sprecher.

Viele westliche Firmen ziehen sich aus Russland zurück. Syngenta – wie die gesamte Branche - bleibt aus humanitären Gründen in dem Land. Die Uno betrachtet Saatgut als humanitäres Gut, Produkte für die Pflanzenproduktion werden nicht sanktioniert.